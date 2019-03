Sekretaris Dinas Dikbud Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami,M.Si saat memantau try out di SMPK Giovanni Kupang, Kamis (14/3/2019).

Pantau Try Out, Dinas Dikbud Kota Kupang Sisir Sejumlah SMP



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kupang menyisir sejumlah SMP di Kota Kupang dan memantau pelaksanaan try out. Upaya ini dilakukan untuk memastikan persiapan siswa menghadapi UN.

Pemantauan ini berlangsung, Kamis (14/3/2019) dan dipimpin Sekretaris Dikbud Kota Kupang , Drs. Dumuliahi Djami,M. Si . Turut memantau ,sejumlah pengawas SMP.

Sekolah yang dipantau adalah SMP Muhammadiyah Kupang, SMPK Giovanni Kupang, SMPK Sta. Theresia Kupang ,SMPN 14 dan SMPN 19 .

Dumuliahi Djami mengatakan, pemantauan ini untuk melihat dari dekat pelaksanaan try out dan juga persiapan UN.

"Kita langsung melihat kegiatan try out dan juga memastikan kesiapan UN. Apalagi untuk UNBK, tentu persiapan harus lebih baik," kata Dumuliahi.

Dikatakan, kunjungan ke sejumlah sekolah itu akan me jadi agenda rutin dari dinas agar mengetahui dari dekat kondisi atau proses belajar mengajar di setiap sekolah.

Dia mengakui, hasil try out akan dianalisis secara baik sehingga menjadi acuan dalam persiapan UN.

"Saya minta setiap sekolah memberi hasil try out kepada dinas, sebagai acuan untuk melihat kesiapan siswa. Kita akan lihat nilai setiap mata pelajaran yang diuji," katanya.

Dikatakan apabila hasil try out ada mata pelajaran yang mendapat nilai kurang, maka itu akan menjadi perhatian dinaa dan sekolah untuk menggenjot lagi siswa melalui latihan -latihan soal ataupun les tambahan.

"Jadi dengan memantau ,kita bisa tahu, jika UN dilakukan saat ini, berapa jumlah kelulusan. Karena itu, saya harapkan sekolah lebih serius mempersiapkan siswa setelah try out," katanya.

Lebih lanjut, dikatakan dengan kesungguhan kepala sekolah ,guru dan siswa, maka diyakini apa yang ditargetkan itu akan terwujud.

Dumuluahi juga mengakui, Pemkot Kupang menargetkan peringkat kelulusan UN SMP di Kota Kupang Tahun 2019 masuk dalam 10 besar.

Kepala SMPK Giovanni Kupang, Kornelis Seran Nahak, S.Pd,M.Hum mengatakan, dari sisi persiapan, sekolah itu sudah siap.

"Tahun lalu kita lulus 100 persen dan untuk pemetaaan tingkat Kota Kupang SMPK Giovanni urutan keenam. Kita target tahun ini juga 100 persen," kata Kornelis. (Laporan Reporter POS -KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)