Gisella Anastasia Sudah Kantongi Dukungan dari Orangtua Wijin

POS-KUPANG.COM- Atlet basket Wijaya Saputra mulai blak-blakan terkait kedekatan hubungannya dengan penyanyi Gisella Anastasia.

Wijaya Saputra secara jelas mengakui kedekatannya dengan mantan istri Gading Marten lantaran sama-sama single.

"Sekarang kita lagi dekat, masalah serius nggak seriusnya ya siapa sih yang nggak mau serius ya kan. Toh salah apa? kita kan sama-sama single," kata Wijaya Saputra di salah satu tayangan infotainment (13/3/2019).

Tak hanya itu, Wijin, sapaan akrab Wijaya Saputra, nampaknya juga tak mempermasalahkan status Gisel yang diketahui sebagai seorang janda dengan satu anak.

Wijin justru mengaku ingin segera dipertemukan dengan anak dari Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten.

"Belum (ketemu). Ya hopely nanti bisa, lama-lama bisa tahu. It's cute, lihat dari ini siapa sih yang enggak mau ketemu (Gempi)," ucap Wijin.

"Saya sih pengin kenal. Kalau lihat dari YouTube atau sosial media kan gemes banget ya, hahaha," imbuhnya Wijin.

Orang tua Wijin juga telah mengetahui kedekatan anaknya dengan Gisella.

Saat ditanya terkait respon dan restu orangtua, pria yang bekerja di Amerika itu tak ragu memberikan jawabannya.

Menurut penuturan Wijin, orang tuanya tak mempermasalahkan dan tak banyak memberikan komentar terkait hubungannya dengan Gisel.

"Keluarga ya sudah ditanyain. Mamah sudah ditanyain sama teman-temannya 'anak lo dekat sama Gisel ya?' ya mamah jawab 'tanya langsung aja sama anaknya sendiri'. Ya sejauh ini sih so far so good sih, nggak ada masalah," ujar Wijin.

Sejauh ini Wijin mengaku masih belum mengenalkan Gisel dengan kedua orangtuanya.

Tapi Wijin menilai orangtuanya mendukung hubungannya dengan Gisel.

"Ya selama ini sih nggak ada komentar apa-apa maksudnya kan dia (orang tua) dengar dari berita, ditanya sama temannya segala macam. Ya selama ini nggak ada komentar-komentar yang macam-macam atau aneh-aneh sih jadi ya keliatannya mereka mendukung aja sih," ungkapnya.(*)