TRIBUN WIKI: Mau Selfie Manja dengan Sunset Indah? Hotel On the Rock Kupang Tempatnya

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bagi Anda yang hobi tongkrong asyik bersama teman-teman di sore hari, Hotel On the Rock Kupang menawarkan tempat tongkrongan dengan pemandangan natural yang indah. Yah karena Anda bisa melihat langsung suasana matahari terbenam saat cuaca sedang cerah ceria.

Kalian bisa tongkrong sambil selfie manja di suasana sunset sembari ditemani dengan cemilan imut dan tak pernah luput dari Kopi Khas Flores yang punya wangi menggoda.

"Atau bagi Anda yang ingin minum teh juga bisa. Hanya dengan membayar Rp 35.000 saja Anda sudaj bisa menikmati cemilan dan minuman. Murah banget dan puas puas mulai pukul 16.00 - 19.00 Wita," tuturnya.

Spesial bulan ini juga, untuk semua para tamu dan pengunjung Hotel On the Rock Kupang by Prasanthi yang menikmati makanan di Pala Restaurant ada Free Dessert.

Ini berlaku setiap hari mulai dari pukul 06.00 - 23.00 Wita khusus pemesanan di Pala Restaurant. Tapi tidak berlaku untuk menu promo ya guys.

"Buat yang malas sarapan di rumah bisa langsung datang di Hotel On the Rock Kupang by Prasanthi dijamin murah, puas dan mengenyangkan hanya dengan membayar Rp 65.000 per orang. Anda bisa makan sepuasnya pada breakfast buffet setiap hari mulai pukul 06.00 - 10.00 Wita hanya di Pala Restaurant," tuturnya.

Pada saat sarapan pagi, nantinya akan ada hiburan yang disuguhkan dari pihak hotel yaitu tarian daerah yang dibawakan oleh para team dancer spesial Hotel On the Rock. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)