Gelandang Man City, Bernardo Silva Akan Buktikan Ucapan Guardiola soal Juara Liga Champions

POS KUPANG.COM- Gelandang Manchester City, Bernardo Silva, mengaku akan membuktikan bahwa apa yang diucapkan pelatihnya, Pep Guardiola, yang menyatakan bahwa timnya belum mampu meraih gelar Liga Champions, itu salah.

Manchester City berhasil meraih kemenangan telak pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Schalke 04. Klub berjulukan The Citizens ini menang 7-0.

Selepas pertandingan tersebut, Pep menyatakan bahwa skuad Manchester City masih terlalu muda untuk bisa meraih gelar Liga Champions.

"Kami bisa menjadi juara Liga Champions, tetapi satu trofi tidak mengubah status Man City. Kami masih seperti anak remaja di Liga Champions. Man City butuh waktu 20 sampai 50 tahun untuk itu (mencapai level Man United dan Liverpool)," kata Guardiola dikutip dari situs web Goal, Selasa (11/3/2019).

"Namun, faktor pengalaman tidak menyurutkan keinginan kami untuk menjadi juara. Kami sudah berkali-kali memotivasi para pemain untuk punya keinginan itu," ujar Guardiola menambahkan.

Namun, Bernardo Silva akan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Guardiola itu salah.

"Sudah pasti kami akan membuktikan kepada pelatih bahwa perkataannya salah. Kami tahu kesulitan pada kompetisi ini, sebuah kompetisi spesial melawan tim terbaik di Eropa, tapi kami akan membuktikan perkataanya salah," kata Bernardo Silva dilansir dari Four Four Two.

Dengan hasil itu, Manchester City berhak melaju ke babak 8 besar karena mereka unggul agregat 10-2 atas Schalke 04. Pada leg pertama di markas wakil Jerman itu, Manchester City menang dengan skor tipis 3-2. (*)