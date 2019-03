Pesawat Boeing 737 Max 8 Buatan Amerika Serikat, Ini Harga dan Spesifikasi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Pesawat Boeing 737 Max 8 milik Ethiopian Airlines jatuh dekat Bishoftu, sebuah kota yang berjarak 60 km dari tenggara ibu kota Addis Ababa pada Minggu (10/3/2019).

Pesawat yang jatuh enam menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Bole itu menewaskan 149 penumpang dan delapan awaknya.

Berdasarkan situs statista.com, pesawat tersebut dijual rata-rata seharga 121,6 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun per unit (kurs Rp 14.000/dollar AS).

Masih berdasarkan situs tersebut, seri pesawat Boeing 737 merupakan pesawat terlaris buatan pabrikan asal Amerika Serikat itu, 69 persen penjualannya diepas ke pasar global.

Untuk tipe pesawat termahal yang dijual pabrikan asal Negeri Paman Sam itu berjenis Boeing 777-9. Harga jualnya berkisar 442,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,19 triliun.

Adapun seri termurahnya, yakni Boeing 737-700 dengan harga 89,1 juta dollar AS atau setara Rp 1,25 triliun.

Spesifikasi Boeing 737 Max 8 didesain sebagai pesawat yang efisien bahan bakar dan nyaman bagi penumpang dengan suasana kabin yang lebih senyap. Bahan bakar 737 Max juga diklaim lebih hemat 20 persen dibanding generasi 737 saat ini (737 NG).

737 Max akan meningkatkan kemampuan varian B737 Next Generation (NG) dengan daya jelajah terbang 340-570 mil laut lebih jauh, menjadi 3.500 mil laut (6.500 km).

Dua hal itu, yakni kenyamanan dan efisiensi, bisa dicapai oleh B737 MAX 8 dengan peningkatan di sektor aerodinamika dan mesin pesawat.