KPU Kota Kupang Layani Pemilih yang Pindah Memilih Hingga 17 Maret 2019



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- KPU Kota Kupang membuka pelayanan format A5 bagi pemilih yang hendak pindah daerah pemilihan. Pelayanan form A5 ini berlangsung hingga tanggal 17 Maret 2019.

Hal ini disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU Kota Kupang, Ismael Manoe, Rabu (13/3/2019).

Menurut Ismael, pelayanan A5 itu berkaitan dengan pemilih yang pindah memilih dari satu TPS ke TPS lain di satu daerah pemilihan, bisa juga dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan yang lain.

Dia mencontohkan, apabila ada pemilih di Kecamatan Alak yang saat pemilu berada di Kecamatan Kelapa Lima, maka yang bersangkutan bisa mengambil format A5 di KPU untuk pindah memilih di Kelapa Lima.

"Namun, konsekwensinya ada ,yakni pemilih yang bersangkutan hanya mendapat empat surat suara, yakni surat suara Pilpres, DPR RI, DPD RI dan surat suara DPRD NTT. Sedangkan surat suara untuk DPRD Kota Kupang tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan karena berbeda daerah pemilihan," kata Ismael.

Hal yang sama, lanjut Ismael, apabila pemilih dari Kabupaten TTS yang pindah memilih di Kota Kupang, maka hanya bisa memilih presiden, DPR RI, DPD ,sedangkan tidak bisa memilih DPRD NTT.

" Kalau ada pemilih dari Kota Kupang saat pemilu berada di Manggarai dan mengurus A5, maka pemilih itu bisa memilih di Manggarai atau di tempat tujuan, namun hanya bisa memilih presiden, DPD ,sedangkan untuk DPR RI tidak bisa karena berbeda daerah pemilihan, begitu juga dengan DPRD NTT, DPRD kabupaten juga tidak bisa dipilih," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)