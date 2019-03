Begini Kesadaran Wajib Pajak Laporkan Efiling

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jumlah Wajib Pajak (WP) yang melaporkan SPt Tahunan menggunakan efiling semakin bertambah.

Per 11 Maret 2019, jumlah WP badan yang melaporkan Efiling sejumlah 346 WP, sedangkan tahun lalu pada tanggal yang sama sejumlah 36 WP.

Kepala KPP Pratama Kupang, M Luqman Hakim, melalui Kepala Seksi Pelayanan Pratama Kupang, Esra J Ginting, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (13/3/2019), mengatakan numlah WP orang pribadi non karyawan sejumlah 700 WP, sedangkan tahun lalu pada tanggal yang sama sejumlah 66 WP. Kemudian jumlah WP orang pribadi karyawan sejumlah 21.501 WP, sedangkan tahun lalu pada tanggal yang sama sejumlah 15.297 WP.

"Sehingga sampai saat ini pertumbuhan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak di Kupang dalam melapor pajak via Efiling (online) meningkat signifikan sebesar 42,12%," tuturnya.

Di samping itu, lanjutnya, WP yang melapor pajak via manual (paper) menurun tajam 4,3 kali lipat dibanding tahun lalu.

Jumlah WP badan yang lapor via paper per tanggal 11 Maret 2019 adalah sebesar 168 WP yang jauh lebih menurun dibanding tahun lalu sebesar 421 WP.

Jumlah WP orang pribadi non karyawan yang lapor via paper per 11 Maret 2019 adalah sebesar 588 WP yang jauh lebih menurun dibanding tahun lalu sebesar 921 WP.

Jumlah WP orang pribadi karyawan yang lapor via paper per 11 Maret 2019 adalah hanya sebesar 236 WP yang jauh signifikan menurun dibanding tahun lalu sebesar 3118 WP.

Maka dari itu, kata Esra, dapat diartikan masyarakat Kupang mengalami perubahan behaviour signifikan dalam mindset ineternet atau pemaksimalan fungsi teknologi dalam pelaporan SPT mereka.

Ia mengatakan sampai saat ini KPP Pratama Kupang masih melakukan aksi menjemput bola ke 26 Satuan Kerja, dan yang tersisa dalam aksi penjemputan bola ini adalah Lantamal akan dilakukan pada 13-14 Maret 2019, RSUD Naibonat, Dinas PU, dan Kementerian Agama Kupang pada 18 - 20 Maret 2019 serta Polda NTT pada 20 Maret 2019.

Selain itu, lanjutnya, KPP Pratama Kupang juga akan membuka Pojok Pajak di Lippo Mall Kupang dan Transmart Kupang di Lantai Dasar, pada tanggal 20 - 22 Maret, dan 27 - 29 Maret 2019, pada Pukul 15.00 - 19.00 WITA.

"Jadi bagi yang belum lapor pajak, boleh mendatangi pojok pajak tersebut. Sambil hangout di mall juga bisa lapor pajak. Bagi para karyawan jangan lupa bawa bukti potongnya. Daripada antri ke Kantor Pajak lapor SPT Tahunan, lebih baik lapor mandiri di djponline.pajak.go.id melalui smartphone. Atau jika perlu asistensi, boleh datang ke pojok pajak atau ke kantor Satker sesuai jadwal di atas," tuturnya.(*)