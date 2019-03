Teenager: Teeners! Ini Tips dan Kata Mutiara Agar Kalian Cepat Move On Jika Ditikung Teman Sendiri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eflin Rote

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Kalau kamu sudah terlanjur ditikung sama teman, ini deh penulis kasih tips buat kalian biar cepat move on!

1. Terima kenyataan (harus ikhlas).

2. Minta penjelasan mereka berdua (biar puas).

3. Memaafkan, memang butuh waktu tapi pasti bisa.

4. Cari gebetan baru (tapi jangan buru-buru yah).

5. Berdoa (ini paling ampuh, yakin karma pasti datang kok).

Kata Mutiara :

"True Friends look at you with no judgment in their eyes, they know you've made mistakes but they accept you for being human and help you right the wrongs." ~ Vergi Crush ~