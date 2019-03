Cross Border Tourisme Digelar di Malaka. Ini Komentar Kadis PKPO

POS -KUPANG.COM| BETUN---Kementerian Pariwisata Republik Indonesia akan menggelar event promosi pariwisata atau cross border tourisme di Kabupaten Malaka.

Even ini akan menghadirkan artis nasional Maria Victoria dan Bondan Prakoso. Even ini juga menampilkan band lokal Kabupaten Malaka dan tarian dari sanggar seni sekolah se-Kabupaten Malaka. Even ini akan dilaksanakan 28-29 Maret 2019.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olaraga (PKPO) Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran kepada wartawan, Senin (11/3/2019) menyambut baik event cross border di Malaka yang merupakan daerah perbatasan RI-RDTL.

Apalagi dalam event ini akan menampilkan tarian khas daerah seperti bidu dan likurai.

“Kita sangat senang dengan adanya kegiatan cross border ini karena anak-anak sekolah bisa terlibat dalam menampilkan tarian seni budaya Malaka. Ini merupakan suatu bentuk pelestarian budaya," tutur Petrus Bria.

Menurut Petrus, salah satu cara mempromosikan budaya adalah lewat atraksi di event. Semakin banyak event semakin banyak peluang untuk promosi.

Petrus Bria juga mengatakan, even besar yang memberikan kesempatan bagi anak sekolah sangat bagus karena hal itu melatih kemampuan anak-anak untuk tampil di publik. Mental anak-anak akan teruji dan mereka akan berusaha optimal untuk mengeksplore ketrampilannya.

Pemerintah Kabupaten Malaka menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata yang telah memilih Kabupaten Malaka sebagai tempat pelaksanaan event cross border. Pemerintah siap mendukung agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan aman, lancar dan tertib.

Pemerintah mengharapkan event cross border dapat dilaksanakan setiap tahunnya di Kabupaten Malaka sebagai ajang promosi pariwisata. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas).