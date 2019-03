Tasya Kamila Umumkan Jenis Kelamin Bayinya Saat Gelar Baby Shower





POS-KUPANG.COM- Pasangan Tasya Kamila (26) dan Randi Bachtiar menggelar baby shower untuk kehamilan Tasya yang kini memasuki trimester ketiga.

Dalam acara itu pula, pasangan yang menikah pada 5 Agustus 2018 itu mengumumkan jenis kelamin dari janin yang dikandung oleh Tasya.

Melalui Instagram Story, Tasya mengunggah serunya momen menebak jenis kelamin janinnya.

Saat itu Tasya dan Randi memegang sebuah balon besar berewarna hitam. Tak lama, Tasya lalu meletuskan balon tersebut. Dari dalam balon potongan kertas dan balon-balon kecil berwarna biru berhamburan.

Hal ini menandakan bahwa Tasya tengah mengandung bayi laki-laki.

"Alhamdulillah, we are having a baby boy," tulis Tasya sembari mengunggah foto dirinya berpelukan dengan Randi, seperti dikutip Kompas.com, Senin (11/3/2019).

• Tasya Kamila Hamil, Ibunda Randi Bachtiar Langsung Curhat di Instagram

• Bikin Baper, Tasya Kamila Unggah Video Pernikahan dengan Randy Bachtiar: Romantis!

Dalam unggahannya di Instagram, Tasya mengungkap rasa bahagianya.

"Hari ini bahagia banget Alhamdulillah, setelah selama ini penasaran sama hasil USG dan tes NIPT, akhirnya hari ini tau jugaa gender bayi kami. Terima kasih buat temen2 dan keluarga yg sdh ikut berbahagia bersama kami, dan ikut mendoakan," tulis Tasya dalam kolom keterangan.

Mantan penyanyi cilik ini pun memohon doa agar proses persalinannya kelak bisa berjalan dengan lancar.

"Mohon doanya semoga kami diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan selama hamil dan nanti saat persalinan, semoga aku dan @randibachtiar bisa menjadi orang tua yg baik bagi anak kami," tulis Tasya lagi.

Tasya juga berharap bagi pengikutnya di Instagram yang sedang menanti kehadiran seorang anak, agar juga segera diberi berkah.

"Buat temen2 yg masih menanti momongan, kami doakan smg segera Allah kabulkan doa2 kalian, Allah Maha Tahu waktu yg paling tepat utk kita semua," tutup Tasya. (*)