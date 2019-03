Hendra/ Ahsan Juarai All England 2019



POS-KUPANG.COM- Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses meraih gelar juara All England 2019, Minggu (10/3/2019). Ini merupakan gelar kedua Kejuaraan All England yang diraih Hendra/ Ahsan setelah tahun 2014 lalu.

Berlangsung di Birmingham Arena, Inggris, Indonesia memiliki satu wakil yang berhasil meraih gelar juara.

Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses meraih gelar juara usai menaklukan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Hendra/Ahsan berhasil menaklukan Aaron/Soh dengan skor 11-21, 21-14, 21-12.

Seusai berhasil memenangkan All England 2019, Hendra mencurahkan perasaannya di media sosial.

Uniknya, Hendra mengaku hampir saja tak mungkin bisa menang jika bukan karena satu faktor X.

Pasalnya, sebelum laga final, Hendra diketahui menderita cedera betis saat menjalani laga semifinal yang tentu membuat performanya sempat terganggu dan tak dalam kindisi 100 persen.

Meski begitu, Hendra mengaku faktor X yang membantunya memenangi kompetisi kali ini adalah kebesaran tuhan dan doa banyak orang.

"Judul All England 2 kami. Kami sudah tidak semuda itu. Saya juga mengalami sakit kaki selama pertandingan. Jika itu bukan rahmat Tuhan dan kalian semua yang tidak pernah berhenti percaya pada kami dan berdoa untuk kami, saya percaya bahwa kami tidak akan bisa melalui semua ini Inggris dan menang. Bagi kami, itu benar-benar keajaiban. Terima kasih Tuhan dan terima kasih semuanya," tulis Hendra.

Hendra dan Ahsan memang sempat melakoni laga-laga berdarah di babak semifinal saat menghadapi wakil Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda.

Kala itu, Hendra harus mendapatkan perawatan di gim kedua karena cedera betis, namun akhirnya berhasil memenangi pertandingan dengan luar biasa. (*)