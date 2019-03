25 Pantai Terbaik Sedunia Versi TripAdvisor, Satu Pantai Ada di Bali

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Tak perlu jauh-jauh jika ingin mengunjungi pantai terbaik dunia versi TripAdvisor. Di negeri sendiri, tepatnya di Bali, ada satu pantai yang disebut sebagai salah satu dari 25 pantai terbaik dunia versi situs pengulas wisata TripAdvisor.

Pantai tersebut adalah Pantai Kelingking di Nusa Penida, Bali. Pantai ini terbilang unik, pasalnya pemandangan dari atas tebing Pantai Kelingking yang terkenal di kalangan wisatawan.

Dari sudut foto yang baik, tebing Pantai Kelingking akan tampak layaknya dinosaurus T-Rex. Pemandangan ini adalah spot foto yang banyak diburu wisatawan saat berkunjung ke Pantai Kelingking.

Sedangkan untuk menuju ke lokasi pantai, butuh usaha lebih untuk menuruni tebing yang curam. Namun sesampainya di pantai usaha tersebut akan ditebus dengan pasir putih dan air laut yang biru jernih.

"Ini sungguh tempat yang luar biasa, untuk selfie, foto pra nikah, dan menikmati pemandangan yang cantik. Waktu terbaik untuk mengunjugi pantai ini ketika siang hari, jadi kita bisa melihat airnya yang biru jernih. Ketika berkunjung ke Bali, tolong jangan lewatkan tempat ini," kata salah satu wisatawan yang mengulas di situs TripAdvisor, DarmaS.

Pantai Kelingking di Nusa Penida menduduki peringkat 19 dari 25 Pantai Terbaik di Dunia versi TripAdvisor.

Berikut adalah daftar dari 25 Pantai Terbaik di Dunia versi TripAdvisor. Penilaian dilakukan lewat ulasan wisatawan selama satu tahun terakhir. Perlu dicatat, penilaian lebih berpaku pada kuantitas bukan kualititas:

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil 2. PantaiVaradero, Kuba

3. Pantai Eagle, Aruba

4. Pantai La Concha, Donostia, Spanyol

5. Pantai Grece Bay Ceach, Kepulauan Turks dan Caicos

6. Pantai Clearwater, Florida, Amerika Serikat

7. Spiaggia dei Conigli, Kepulauan Sisilia, Italia

8. Pantai Seven Mile, Pulau Cayman Besar

9. Playa Norte, Isla Mujeres, Meksiko

10. Pantai Seven Mile, Negril, Jamaika

11. Pantai Falesia, Olhos de Agua, Portugal

12. Prainhas do Pontal do Atalaia, Brasil

13. Playa de Ses Illetes, Formentera, Balearic Islands, Spanyol

14. Kanapali Beach, Hawaii, Amerika Serikat

15. Balos Lagoon, Kissamos, Yunani

16. Pantai Radhanagar, Kepulauan Andaman dan Nicobar

17. Playa Manuel Antonio, Kosta Rika

18. Pantai Manly, Sydney, Australia

19. Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, Indonesia

20. Pantai Bournemouth, Inggris

21. Pantai Elafonissi, Yunani

22. Fig Tree Bay, Siprus

23 Pantai Surfers Paradise, Queensland, Australia

24. Anse Lazio, Praslin Island, Seychelles

25. Santa Monica Beach, Cape Verde, Afrika. (Kompas.com)