Renungan Kristen Protestan: Out Of the Box: Mencari Sumber Dosa atau Bertindak Menolong?

Renungan Kristen Protestan, 10 Maret 2019

Out Of the Box: Mencari Sumber Dosa atau Bertindak Menolong?

Oleh: Pdt. Dr. Mesakh A.P. Dethan, MTh, MA

PEMBACA yang budiman ketika menyiapkan renungan ini, saya teringat sebuah cara berpikir out of the box (di luar kotak ) yang pertama kali diperkenalkan seorang matematikawan Inggris Henry Ernest Dudeney lewat sebuah teka teki yang ia ciptakan.

Cara berpikir di luar kotak adalah cara berpikir di luar batasan masalah yang ada ataupun cara berpikir dengan menggunakan perspektif yang baru.

Yang dimaksud kotak dalam hal ini adalah perumpamaan pembatasan diri seseorang pada saat melihat suatu permasalahan.

Dalam definisi yang lebih luas, berpikir di luar kotak dideskripsikan sebagai suatu cara pikir baru di luar kebiasaan dari cara berpikir yang sebelumnya.

Cara berpikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya, cara berpikir kreatif, di luar kemampuan diri dan kelompok, dan cara berpikir yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya.

Pada intinya, berpikir di luar kotak berarti berani untuk berpikir lebih jauh, tidak terfokus hanya pada apa yang dihadapi dan apa yang biasanya orang pikirkan.

Tapi untuk bisa berfikir lebih jauh dari kemampuan dan kebiasaan yang ada dan orang-orang pada umumnya.