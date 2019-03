Dikabarkan Sedang Dekat, Ini Jawaban Luna Maya Terkait Hubungannya dengan Faisal Nasimuddin 

POS-KUPANG.COM - Terkait kabar kedekatannya dengan Faisal Nasimuddin, akhirnya Luna Maya berikan jawabannya.

Akhir-akhir ini Luna Maya sedang digosipkan menjalin kedekatan dengan salah satu putra konglomerat asal negeri Jiran Malaysia.

Kedekatan mereka makin tersorot saat Reino Barack dan Syahrini menikah.

Kala itu, publik berikan perhatian ekstra pada Luna Maya.

Namun rupanya, Luna Maya kini sudah mulai bisa melupakan Reino Barack.

Kabar kedekatannya dengan Faisal semakin terlihat nyata saat keduanya sering berbalas komentar di kolom komen unggahan Instagram pribadi masing-masing.

Bahkan baru-baru ini salah satu akun gosip mengunggah ulang momen kebersamaan Luna Maya dan Faisal Nasimuddin saat habiskan waktu bersama.

Kebersamaan tersebut diunggah oleh Diana Nasimuddin di akun Instagram miliknya @diananasimuddin.

Momen kebersamaan Faisal Namuddin dan Luna Maya ()

"Quick catch up with this jet-setter before she goes off," tulis Diana dalam Instagram Story.

Ketiganya tampak sedang menikmati makan siang sembari mengobrol sebelum Luna terbang lagi dan berpisah dengan mereka.

Usut punya usut, Luna dan Diana menghabiskan waktu bersama di Singapura untuk menonton konser 'Maroon 5'.