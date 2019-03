Kabupaten Belu Dapat Penghargaan Kelas Dunia, Ibu Vivi Ng Lay Merasa Bangga

POS-KUPANG.COM| JAKARTA - Kabupaten Belu mendapat penghargaan kelas dunia berkenaan dengan kerajinan tenun ikat.

Tenun Belu meraih World Craft Council Award of Excellence for Hand yang diserahkan Ketua Dewan Kerajinan Indonesia (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Selamat siang Pak Dion. Saya mengabarkan berita baik, tenun Belu mendapat penghargaan World Craft Council Award of Excellence for Hand," kata Ketua Dekranasda Kabupaten Belu, Lidwina Viviawarty Ng Lay dari Jakarta, Jumat petang.

Wanita yang akrab disapa Ibu Vivi Lay ini menjelaskan, award of Excellence for Handicraft of SEA 2018 berlangsung di Jakarta pada tanggal 24 -27 September 2018.

Sebanyak 128 produk dari Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Malaysia dan Indonesia ikut dalam kegiatan tersebut.

Para juri terdiri dari para profesional di bidang kerajinan, yaitu Dr. Surapee Rojanavongse (Thailand), Prof Dr. Rahardi Ramelan (Indonesia), Dr. Joseph Lo (Singapura), Mrs. Laila Tyabji (India) dan Mr. Richard Adams Engelhardt (AS).

Menurut Vivi, berperan sebagai fasilitator adalah Mr Edric Ong dari Kuching Malaysia. Hasil evaluasi Dewan Juri diumumkan President WCC -APR, Dr. Ghada Hijawi-Qaddumi, pada 16 Oktober 2018 di Kuwait.

Vivi Lay bangga dan bersyukur bisa mendapat penghargaan bergengsi tersebut.

"Bersyukur tenun Belu yang kami angkat dengan pewarnaan alam, motif tua, cerita-cerita filosofi dan makna motifnya berhasil memperoleh penghargaan," kata Vivi Lay.