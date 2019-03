Ini Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Ada Arsenal Vs Manchester United

Anthony Martial tampak dijatuhkan Hector Bellerin pada laga Manchester United vs Arsenal di Stadion Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris, 5 Desember 2018

POS KUPANG.COM - Kompetisi Liga Inggris memasuki pekan ke-30 Premier League pada Sabtu (9/3/2019).

Pada pekan ke-30 ini, akan ada laga yang menarik perhatian, yaitu Arsenal vsManchester United.

Laga yang digelar di Stadion Emirates pada Minggu (10/3/2019) itu bisa dikatakan menjadi duel perebutan zona Liga Champions untuk musim depan.

Saat ini, Manchester United berada di posisi keempat dengan 58 poin, unggul satu poin dari Arsenal yang menempati peringkat kelima.

Sementara itu, pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Manchester City, akan menjamu West Ham United di Stadion Etihad, Sabtu (9/3/2019) mulai pukul 22.00 WIB.

Adapun Liverpool yang kini menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris, akan menghadapi Burnley di Stadion Anfield.

Untuk laga pembuka pekan ke-30 ini, akan ada bentrok antara Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion, Sabtu nanti. (*)

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan ke-30:

Sabtu (9/3/2019)

Pukul 19.30 WIB

Crystal Palace vs Brighton and Hove

Pukul 22.00 WIB

Huddersfield Town vs Bournemouth

Southampton vs Tottenham Hotspurs

Leicester City vs Fulham

Cardiff City vs West Ham

Newcastle United vs Everton

Minggu (10/3/2019)

Pukul 00.30 WIB

Manchester City vs Watford

Pukul 19.00 WIB

Liverpool vs Burnley FC

Pukul 21.05

Chelsea vs Wolverhampton Wanderers

Pukul 23.30 WIB

Arsenal vs Manchester United (*)