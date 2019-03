Asah Bakat dan Tingkatkan Amino Sekolah Anak, GGD Gelar Mean

Penari giring-giring sedang mengarak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Edison Sipa dalam pembukaan kegiatan Mean

POS-KUPANG.COM|SOE-- Guna mengasah bakat dan animo anak-anak untuk bersekolah, para guru garis depan se Kabupaten TTS menggelar program mengedukasi anak negeri (Mean) di kompleks sekolah SD Inpres Nefotes dan SMP Negeri Satap Nefotes.

Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Edison Sipa, Kamis (7/3/2019) ini, akan berlangsung selama tiga hari dan ditutup pada Sabtu (9/3/2019).

Menariknya kegiatan yang diikuti sekitar 600 peserta didik dari SD Inpres Nefotes dan SMP Negeri Satap Nefotes ini, juga dihadiri para orang tua peserta didik.

Hal ini bukan tanpa alasan, kehadiran para orang tua dimaksud untuk mendampingi, melihat dan memberikan dukungan secara langsung terhadap bakat dan kemampuan akademik anaknya. Sehingga ke depan, diharapkan orang tua bisa ikut mengasah bakat serta mendorong anaknya untuk bersekolah setinggi mungkin.

"Mean ini merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan RI, di mana Guru Garis Depan (GGD) sebagai pelaksana di lapangan. Melalui kegiatan ini, kita ingin mengedukasi anak-anak untuk mengasah bakat dan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk terus bersekolah hingga jenjang yang paling tinggi. Karena kami temukan di lapangan, ada anak-anak TTS yang masih berusia sekolah tetapi tidak bersekolah. Mereka ada yang konjak mobil pick up, membantu orang tua berjualan di pasar dan ada juga yang membantu orang tua di kebun. Padahal di usia mereka, seharusnya mereka duduk di bangku sekolah," ungkap Ketua panitia kegiatan Mean, Djunaedi Tosari.

Dalam kegiatan Mean sendiri lanjut Tosari, diisi dengan aneka kegiatan di antaranya, menanam anakan kelor, mendengarkan materi gerakan anak sadar wisata yang dibawakan secara langsung oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Edison Sipa, senam bersama, musikalisasi puisi, gerakan literasi dengan membaca, menulis dan mewarnai serta pementasan tarian tradisional oleh anak-anak peserta kegiatan Mean.

"Banyak kegiatan edukasi yang akan kita lakukan bersama para peserta didik selama tiga hari kedepan. Yang paling menarik, di hari terakhir anak-anak akan mementaskan tarian tradisional dari beberapa daerah di antaranya, dari Timor, Ende, Jawa, Bali dan Sulawesi. Seluruh kegiatan ini akan melibatkan orang tua peserta didik. Kita sangat berharap melalui kegiatan ini animo anak untuk bersekolah meningkat dan orang tua menjadi motivator sekaligus pendorong anak-anak untuk terus bersekolah," pungkanya.

Kepala SD inpres Nefotes, Medan Fobia dan Kepala SMP Negeri Satap Nefotes, Hendra Sau mengucapkan terima kasih kepada 123 GGD se Kabupaten TTS yang telah memilih sekolahnya menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Mean.

Keduanya mengaku mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap anak-anak bisa termotivasi untuk belajar dan bersekolah dengan giat. Selain itu, melalui kegiatan Mean anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran karakter sehingga lebih menghargai dan mencintai budaya lokal.

"Kegiatan ini memberikan nuansa baru bagi sekolah kami. Anak-anak menjadi begitu bersemangat mengikuti kegiatan ini. Oleh sebab itu kami dukung penuh kegiatan Mean ini," tegas keduanya.

Pantauan POS-KUPANG.COM, kedatangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Edison Sipa dan rombongan diterima secara adat oleh panitia pelaksana kegiatan Mean bersama kepala sekolah SD Inpres Nefotes dan Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Nefotes berserta jajaran guru dengan natoni adat.

Setelah natoni, Edison dan rombongan dikalungi selendang sebagai ucapan selamat datang. Usai acara pengalungan selendang, Edison bersama rombongan yang hadir langsung diarak dengan tarian giring-giring menuju tenda acara.

Sesampainya di tenda acara, rombongan dihibur dengan tarian bonet yang dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri Satap Nefotes. Acara pembukaan kegiatan Mean sendiri dibuka secara resmi oleh Kadis Edison. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)