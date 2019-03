Porto vs AS Roma Skor 3-1, Gol Alex Telles Loloskan Porto ke Perempat Final

Bek Porto Eder Militao menyundul bola berebut dengan striker AS Roma, Patrik Schick, pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, 6 Maret 2019.

Alex Telles mengunci kemenangan timnya pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Porto Vs AS Roma di Stadion Do Dragao, Rabu (6/3/2019) atau Kamis dini hari WIB.

Pada laga ini, Porto berhasil menang 3-1 atas AS Roma. Gol Porto dicetak oleh Tiquinho pada menit ke-26, Moussa Marega (52'), dan eksekusi penalti Alex Telles (117'). Sementara itu, gol balasan AS Roma dicetak oleh Daniele De Rossi (37' penalti).

Dengan hasil itu, Porto unggul agregat 4-3 atas AS Roma sehingga berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions.

Pada babak pertama, Porto selaku tuan rumah terus menekan sejak awal laga. Hingga pada menit ke-26, Porto berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu melalui tembakan yang dilesatkan oleh Tiquinho.

Namun, AS Roma berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui eksekusi penalti dari Daniele De Rossi.

Hingga babak pertama berakhir, skor masih bertahan imbang 1-1.

Pada babak kedua, Porto menambah keunggulan melalui Moussa Marega yang memanfaatkan umpan dari Jesus Manuel Corona pada menit ke-52.

Kedudukan berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Porto.

Hingga babak kedua berakhir, skor masih bertahan 2-1 untuk keunggulan Porto. Lantaran agregat imbang dengan jumlah gol sama, yaitu 3-3, laga pun berlanjut ke babak tambahan.

Pada babak tambahan, Porto kembali menambah keunggulan melalui eksekusi penalti yang dilakukan oleh Alex Telles pada menit ke-117.