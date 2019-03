Maurizio Sarri Sudah Siapkan Chelsea untuk Musim Depan

Sarri tampak memberi instruksi kepada para pemainnya dalam laga Arsenal vs Chelsea di Stadion Emirates pada lanjutan Liga Inggris, 19 Januari 2019.

POS KUPANG.COM - Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, mengaku bahwa dirinya sudah menyiapkan timnya untuk menghadapi musim depan.

Hal itu dilakukan karena Maurizio Sarri yakin masih akan tetap menjadi pelatih Chelsea pada musim depan.

Pelatih asal Italia itu memang sedang dalam tekanan yang besar setelah kalah dari Bournemouth dan Manchester City pada kompetisi Liga Inggris. Chelsea juga tersingkir dari Piala FA setelah dikalahkan Manchester United.

Namun, Sarri mengaku itu bukan masalah. Bahkan, dia merasa percaya diri dan selalu ingin meraih kemenangan untuk timnya.

• Ternyata Hanya Chelsea yang Minta Mourinho Kembali

"Itu bukan masalah besar. Masalah itu adalah hasil. Semua itu tidak penting saat ini. Saya ingin menang untuk tim, untuk klub, bukan untuk kami. Itu tidak penting," kata Maurizio Sarri dilansir dari Four Four Two.

Lebih lanjut, Sarri mengaku sudah melakukan persiapan untuk musim depan. Sampai saat ini, dia cukup memikirkan timnya, tidak memikirkan hal lain.

"Kami sudah membicarakan masalah untuk pre-season musim depan. Jadi kami mencoba untuk mengorganisir dengan baik. Tapi kami hanya memikirkan performa klub kami. Tidak lebih," ujarnya.

Saat ini, Chelsea berada di peringkat keenam dengan koleksi 56 poin, masih menyimpan satu laga lagi.

Sementara itu, pada ajang Liga Europa, Chelsea akan melawan Dynamo Kiev, Kamis (7/3/2019) atau Jumat dini hari WIB. (*)