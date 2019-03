Sinopsis & Live Streaming Drama Korea The Last Empress Episode 5-6 di Trans TV Rabu (20/2/2019)

Live Streaming Drama Korea The Last Empress Tayang di Trans TV, Kamis (7/3/2019) Pukul 18.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Drama Korea The Last Empress yang bintangi oleh artis cantik Jang Nara telah memasuki episode 27-28.

Drama Korea yang tayang di Trans TV ini dikemas dalam durasi 30 menit di masing masing episodenya.

Drakor The Last Empress merupakan drama korea selatan yang bercerita mengenai kisah keluarga kerajaan di masa atau era moderen.

Seperti apa kelanjutan kisah antara Ssu Ni, Na Wang Shik dan Kaisar Lee Hyuk?

Berikut Sinopsis serta link streaming drama korea The Last Empress (Link live streaming Drama Korea The Last Empress akan disediakan Tribun Batam di akhir artikel).

Kehadiran mendadak Min Yoo Ra di Istana mengejutkan semua penghuni istana.

Apalagi saat itu Min Yoo Ra pun memberikan kesaksian mengenai kematian nenek suri.

Ibu Suri pun tidak terima dengan pernyataan Min Yoo Ra dan Ssu Ni yang menyudutkannya.

Seperti apa kelanjutannya, berhasilkah polisi mencari pelaku pembunuhan nenek suri?

Berikut sinopsis drakor The Last Empress episode 27-28.