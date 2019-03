Begini Rangkaian Kata Reino Barack Melukiskan Cintanya pada Syahrini

POS-KUPANG.COM - Bukan hanya penyanyi Syahrini yang menuliskan kalimat romantis untuk suaminya, pengusaha Reino Barack.

Pada saat yang bersamaan, Reino juga merangkai kata-kata yang tak kalah syahdu.

Lewat posting-an di akun Instagram-nya, @reinobarack, Reino menyebut bahwa Syahrini telah memberi makna pada cintanya.

"Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini #ReinoBarack #SyahReino #EnergyOfAkad #Restu," tulisnya seperti dikutip Kompas.com, Selasa (5/3/2019).

Dalam foto terbaru pasangan pengantin baru ini, mereka terlihat berdiri berhadapan sambil berpegangan tangan dalam balutan busana rancangan Danny Satriadi.

Syahrini mengenakan gaun perpaduan kebaya - kimono dan Reino mengenakan setelan jas abu-abu. Mereka saling menyandarkan dahi sembari menutup mata masing-masing.

Penyanyi Syahrini pun secara perlahan berbagi kisah bahagianya dengan suaminya, pengusaha Reino Barack.

Salah satu foto lamaran Syahrini dan Reino Barack. (Instagram/Syahrini)

Setelah memajang sebuah foto dan video lamaran, Syahrini kembali mengunggah momen bahagianya dan Reino.

Bersamaan dengan itu, pelantun "Sesuatu" ini menuliskan kalimat romantis untuk Reino yang kini menjadi pendamping hidupnya.