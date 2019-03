Awal Pekan Ini NIlai Mata Uang Rupiah Melemah di atas Rp 14.150/ Dolar

POS KUPANG.COM -) - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank, di Jakarta, Senin pagi, bergerak melemah 35 poin menjadi Rp14.155 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.120 per dolar AS.

(*)

• Film Dilan 1991 Pecahkan Rekor hingga Syahrini Konfirmasi Pernikahan

• Mobil Puskesman Keliling Dinas Kesehatan Manggarai Timur Terbalik di Nanga Labang

• Everton Vs Liverpool, Derbi Merseyside Imbang, Pelatih Liverpool, Juergen Klopp Salahkan Angin