Kenakan Jaket Kain Warna Hitam Putih Mario Nyanyikan Lagu "Karna Su Sayang"

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Jawara The Voice Indonesia 2016, Mario G. Klau tampak mengenakan jaket kain berwarna hitam putih saat menyanyikan lagu "Karna Su Sayang" di Pantai Enagera Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, Sabtu (2/3/2019) malam.

Lagu pertama saat konser itu merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Dian Sorowea.

Konser itu digelar oleh Pemuda Mauponggo dalam rangka memeriahkan Festival Enagera Beach.

Festival tersebut digelar sejak Selasa (26/2/2019) hingga Selasa (5/2/2019).

Mario Klau malam itu tampil dengan busana yang terlihat kece. Ia mengenakan celana panjang berwarna hitam dengan garis putih dibagian kiri dan kanan.

Ia juga mengenakan sepatu warna merah putih, Mario tampil memukau ribuan penonton malam itu.

Malam itu Mario menyanyikan beberapa lagu diantaranya Karna Su Sayang, Resah dan Gelisah, Tangan Tak Sampai, One Call Away,

Kekasih Bayangan, Parcuma, Mogi, Tobelo dan Reggae One Love.

Mario mengaku sangat senang bisa datang berkunjung ke Mauponggo dan jika ada kesempatan lagi akan datang lagi untuk menghibur warga Mauponggo dan sekitarnya.

"Baru pertama kali datang. Kalau Mario si senang sekali datang disini dan berkumpul bersama malam ini. Mario lihat pantainya sangat bersih sekali," ujar Mario lalu menyapa ribuan penonton dikawasan Pantai Enagera.