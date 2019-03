Netizen Bagikan Foto Bareng Luna Maya saat Umrah, Mata Sembab Luna Jadi Sorotan

Netizen Bagikan Foto Bareng Luna Maya saat Umrah, Mata Sembab Luna Maya Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM - Pernikahan Syahrini dan Reino Barack seolah menjadi pukulan keras bagi Luna Maya.

Pasalnya, hubungan Luna Maya dengan Reino Barack yang sempat terjalin hingga 5 tahun lamanya terpaksa kandas.

Tidak lama kemudian, Syahrini hadir mengisi hati Reino Barack dan kemudian langsung menikah pada Rabu, 27 Februari 2019 lalu di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Kini, Syahrini dan Reino Barack tampaknya sedang bersuka cita karena pernikahan mereka.

Di sisi lain, Luna Maya memilih untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan di tanah suci Mekah.

Dari instagramnya, Luna Maya tampak tengah menjalani ibadah umrah.

Ia bahkan mengatakan bahwa kebahagiaan menjadi sebuah kemewahan baru baginya.

"Happy is the new rich," tulis Luna Maya dalam instastorynya.

Postingan Luna Maya

Sementara itu, seorang netizen yang juga sedang menjalankan ibadah umrah bertemu Luna Maya di tanah suci.

Netizen itu sempat mengabadikan pertemuan mereka lewat foto bersama.

Foto itu kemudian diunggah di akun Instagram bernama @rumah.pekanbaru.cctv.