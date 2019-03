Gereja Ini Buat Ajang Pencarian Jodoh, Mirip Take Me Out di Televisi

POS KUPANG.COM - GEREJA HKBP Resort Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur menyelenggarakan acara ajang perjodohan bernama Didia Rongkap Hi, Minggu (24/2/2019).

Acara ajang perjodohan ini mirip dengan acara ajang perjodohan yang pernah populer di salah satu televisi swasta yaitu Take Me Out, namun khusus hanya untuk orang-orang Batak.

"Masing-masing "jombloers" mengisi secarik kertas yang diberi tanda bulatan warna. Tanda bulatan warna itulah yang dijadikan sebagai tahap seleksi awal," tulis Ishak Pardosi dalam akun kompasianya.

"Kemudian panitia akan memanggil peserta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Jika merasa cocok, panitia mempersilakan peserta untuk saling bertukar nomor ponsel. Selanjutnya, terserah Anda!," tambanya.

Gereja ini gelar ajang pencarian jodoh. (youtube/Jeff Rekando)

Lucunya acara ajang perjodohan ini ternyata sangat diminati para muda-mudi yang masih single.

Dimana acara ini sukses menghadirkan peserta sebanyak 1150 peserta.

"Alamak...peserta ajang pencarian jodoh yang digelar khusus untuk kalangan muda-mudi Batak di Jakarta, membludak," tulisnya.

Ia pun mengutarakan hal ini adalah pertanda saat ini banyak Pria Batak maupun Wanita Batak yang sedang jomblo.

Dalam tulisannya Ishak Pardosi mengutarakan Gereja HKBP Sutoyo sudah lama terkenal sebagai gereja yang mempertemukan pria dan wanita menemukan jodoh.



"Mungkin karena baru pertama atau mungkin saking banyaknya stok 'jomblo', jadilah peserta "Didia Rongkaphi (Jodohku Mana?)" ini membludak," ujarnya.