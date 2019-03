Ekspor NTT pada Bulan Januari 2019 Alami Penurunan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Ekspor Provinsi NTT pada Januari 2019 senilai US $ 1.130.044 dengan volume sebesar 4.402,9 ton mengalami penurunan sebesar 7,81 persen dari ekspor bulan Desember 2018 yang sebesar US $ 1.225.739.

Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar US $ 127.465 dan ekspor non migas senilai US $ 1.002.579.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaelapia, Jumat (1/3/2019) menjelaskan komoditas ekspor Provinsi NTT bulan Januari 2019 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.130.044.

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada Januari 2019 adalah kelompok komoditas Garam, Belerang, dan Kapur (25)senilai US $ 125.960.

Sedangkan impor Provinsi NTT pada Januari 2019 senilai US$ 6.134.178 dengan volume sebesar 15.342 ton dengan komoditas impor terbesar Bahan Bakar Mineral (27) yang didatangkan dari Malaysia.

"Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesarUS $ 1.130.044 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $6.134.178 maka neraca perdagangan Provinsi NTT pada pada Januari tahun 2019 mengalami defisit sebesar US $5.004.134," demikian Maritje.(*)