BTS Dituding Lakukan Plagiat Foto oleh Fotografer Asal Perancis, Big Hit Langsung Angkat Suara

POS-KUPANG.COM - Saat foto-foto BTS dituding plagiat oleh fotografer asal Perancis, Big Hit langsung angkat suara.

Fotografer asal Perancis, Bernard Faucon, menuduh BTS telah menjiplak hasil karyanya.

Dilansir dari Allkpop, Bernard Faucon mengklaim BTS mengjiplak konsep untuk "Blood, Sweat, & Tears" serta "Young Forever".

Bernard Faucon menyebut konsep itu diamabil dari karyanya, "Les Grandes Vacances".

Bernard mengklaim beberapa foto dari “The Most Beautiful Moment in Life” yang rilis pada tahun 2016 lalu dan beberapa klip dari MV “Blood Sweat & Tears” menjiplak background dan struktur produksi dari karya Bernard tahun 1978 lalu yang berjudul "Summer Camp" dan juga “The Banquet."

Ia juga mengkalim bahwa pakaian yang dipajang di mannequins, foto backgroud dan elemen-eleman lain sangat mirip dan menyerupai karyanya.

Selain itu, Bernard mengklaim judul album BTS, yaitu “The Most Beautiful Moment in Life”, terinspirasi dari projek filmnya yang berjudul "The Most Beautiful Day of My Youth", yang dilakukan di 25 negara tahun 1997 sampai 2003.

Bernard menulis email pada outlet media Hankyoreh tentang tuduhannya itu.

Ia menyatakan: