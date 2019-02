Saat Tur Pramusim, Manchester City Akan Jajal Klub Jepang

Nicolas Otamendi membuang bola dari pertahanan timnya pada laga final Piala Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester City yang digelar di Stadion Wembley, Minggu (24/2/2019) atau Senin dini hari WIB

POS KUPANG.COM - - Manchester City akan menggelar tur pramusim dengan melawan klub Jepang, Yokohama F Marinos, pada Juli 2019 mendatang.

Ini akan menjadi kunjungan pertama The Citizens, julukan Manchester City, ke Negeri Sakura itu. Lawatan tim besutan Pep Guardiola itu ke Jepang menjadi bagian dari tur Asia mereka.

Yokohama F Marinos adalah anggota dari City Football Group. Oleh karena itu, Manchester City memilih Yokohama untuk menggelar laga uji coba pramusim pada musim panas mendatang.

Laga antara Manchester City melawan Yokohama akan diselenggarakan di Stadion Nissan pada 27 Juli. Ketentuan lebih lanjut terkait pertandingan persahabatan ini akan diumumkan kemudian oleh Manchester City.

"Sebuah kebanggaan mengumumkan bahwa Yokohama F Marinos memainkan laga persahabatan melawan juara Liga Premier Inggris Manchester City pada musim panas nanti," kata Direktur Eksekutif Yokohama Ryoji Kurosawa, dilansir Four Four Two, Rabu (27/2/2019).

"Saya sangat senang pada kesempatan ini karena kami akan menyambut City, klub saudara Yokohama F Marinos, ke Jepang untuk kali pertama dalam sejarah klub," ujar dia menambahkan.

Meski hanya laga persahabatan, Ryoji Kurosawa memastikan bahwa duel Manchester City melawan Yokohama akan berlangsung sengit.

"Dengan gaya bermain menyerang Yokohama F Marinos, saya sangat yakin laga ini akan sangat menarik untuk suporter dari kedua klub dan fans sepak bola Jepang yang lebih luas," tutur dia.

Saat ini, Manchester City sedang bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier Inggris musim 2018/2019. The Citizens menduduki peringkat kedua dan hanya terpaut satu poin dari Liverpool yang memimpin klasemen sementara hingga pekan ke-27. (*)