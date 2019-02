Pertemuan Presiden AS dan Korea Utara Berdampak Nilai Tukar Rupiah Melemah

POS KUPANG.COM - -- Pertemuan Presiden AS dan Korea Utara berdampak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini kembali melemah.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (28/2/2019), nilai tukar rupiah melemah 0,28 persen menjadi Rp 14.069 per dolar AS dibandingkan hari kemarin.

Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia juga ikut turun sebanyak 0,41 persen menjadi Rp 14.062 per dolar AS dibandingkan hari kemarin.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan, faktor eksternal masih mengkhawatirkan pelaku pasar masuk ke dalam pasar keuangan.

Faktor eksternal itu turut melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Bhima mengatakan, belum adanya kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un membuat pasar menanggap bahwa pertemuan antar dua petinggi negara tersebut hanya pertemuan biasa.

Sehingga, pertemuan kedua di Hanoi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan konkret mengenai denuklirisasi nuklir Korea Utara.

"Ini yang membuat pesimistis pelaku pasar. Ditambah kondisi ketegangan geopolitik di Asia Selatan, yaitu serangan Pakistan ke India yang tingkat eskalasinya meningkat," kata Bhima.



Dengan kondisi memanas ini, kata Bhima, memberi dampak negatif di pasar keuangan di seluruh dunia. (*)