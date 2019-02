Live Streaming & Sinopsis Drama Korea The Last Empress Episode 15-16 Rabu 27/2/2018 di Trans TV

POS-KUPANG.COM - Drama Korea The Last Empress ditayangkan di Trans TV mulai Senin, 18 Februari 2019.

Drama Korea The Last Empress merupakan "pengganti" dari drama Korea What's Wrong With Secretary Kim yang telah tamat pada Sabtu (16/2/2019).

Rabu, 27 Februari 2019 merupakan episode ke-15 dan ke-16 dari drama bergenre romance, thriller, action, and mistery ini.

Drama The Last Empress hanya berdurasi sekitar 30 menit tiap episodenya, sehingga dalam sekali hari penayangan, akan diputar 2 episode sekaligus.

Drama Korea The Last Empress dapat disaksikan secara live streaming Trans TV melalui link yang ada di akhir berita.

Berikut adalah sinopsis Drama Korea The Last Empress Episode 15-16, hati-hati spoiler!

Episode 15

Permaisuri Oh Ssu Ni kepergok berduaan dengan pengawal Chun Woo Bin di hotel, kaisar tiba-tiba datang dan meminta maaf pada para wartawan.

Saat itu, permaisuri baru sadar Chun Woo Bin telah mengkhianatinya dan berada di pihak kaisar.