Bandara El Tari Diperluas dan Ada Garbarata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Jumlah penumpang di Bandara El Tari sudah over capasity sehingga PT Angkasa Pura 1 melakukan pembangunan perluasan terminal penumpang dan juga akan ada penambahan garbarata

Garbarata adalah jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat untuk memudahkan penumpang masuk ke dalam dan keluar pesawat.

"Secara kapasitas penumpang di Bandara El Tari Kupang sudah over capacity. Bandara yang berkapasitas 1,3 juta penumpang per tahun sekarang penumpang di atas 2 juta per tahun sehingga bandara diperluas agar bisa menampung 3 juta penumpang per tahun," ujar Sales and Shared Services Department Head PT Angkasa Pura 1 Bandara El Tari Kupang, Kadir Usman di Kupang, Selasa (26/2/2019).

Dijelaskan, PT Angkasa Pura I sementara melakukan perluasan area Bandara El Tari Kupang dengan membangun terminal di lantai dasar dan lantai satu.

Diperkirakan minggu ini progres perluasan Bandara El Tari Kupang mencapai 30 persen.

Di dalam kontrak, tambah Usman, pengerjaan perluasan bandara akan berakhir pada September 2019.

"Tapi ditargetkan sebelum kontrak berakhir pengerjaannya sudah selesai," ujarnya.

Ia menyampaikan setelah pengerjaan selesai, nantinya lantai dasar akan berubah menjadi area check in dan perluasan ruang kedatangan. Sedangkan khusus lantai satu untuk penumpang yang berangkat.

"Jadi terminal bandara lebih luas dari 7.500 meter menjadi 15.400 meter persegi.

Dengan adanya perluasan ini maka fasilitas pun akan ditambah. Misalnya dua garbarata yang lumayan canggih.

Karena dari seluruh bandara yang dikelola AP I, Bandara El Tari Kupang ini masih terbelakang dari sisi bangunan dan fasilitasnya," ujar Usman.

Menurutnya, bandara lain yang dikelola AP I selain Biak sudah punya garbarata. "Karena itu kami mengejar ketertinggalan fasilitas. Karena terkait fasilitas mempengaruhi pelayanan," tuturnya.

Selain itu juga ada penambahan apron, parkir stand yang tadinya bisa untuk 12 pesawat bertambah menjadi 15 pesawat dan penebalan lapisan runway.

Sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, PT. Angkasa Pura mempunyai anggaran Rp 450 miliar untuk memperbaiki fasilitas di El Tari Kupang. (*)