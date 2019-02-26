Piala AFF U22
SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Babak II di RCTI, Tanpa Gol
Sedang berlangsung Babak II Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Thailand, Selasa (26/2/2019) malam.
SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Babak II di RCTI, Tanpa Gol
POS-KUPANG.COM - Sedang berlangsung Babak II Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Thailand, Selasa (26/2/2019) malam.
Siaran langsung dan live streaming RCTI menyajikan laga Timnas U-22 Indonesia vs Thailand dalam laga Final Piala AFF U-22 2019 mulai pukul 18.30 WIB.
Link Live streaming Timnas U-22 Indonesia vs Thailand di final AFF U-22 2019 via RCTI bisa diakses melalui tautan yang disediakan.
Timnas U-22 Indonesia akan melawan Thailand pada partai final Piala AFF U-22 2019 yang akan dihelat di Olympic Stadium.
Hingga babak pertama selesai, skor masih 0-0.
• SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Final Piala AFF di RCTI
• SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indonesia vs Thailand Final Piala AFF U-22: Skor 0-0
Setidaknya dua kali, peluang emas didapat Garuda Muda.
Satu di antaranya melalui Osvaldo.
Timnas U-22 Indonesia sukses lolos ke final setelah memenangi laga melawan Vietnam dengan skor 1-0.
Gol tunggal M Luthfi Kamal dari sepakan bebas membawa Garuda lolos ke partai final dan akan bertemu dengan Thailand.
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SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Final Piala AFF di RCTI
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Live Streaming RCTI! Timnas U-22 Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF U-22 Pukul 18.30 WIB!
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