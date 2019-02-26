Piala AFF U22

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Babak II di RCTI, Tanpa Gol

Sedang berlangsung Babak II Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Thailand, Selasa (26/2/2019) malam.

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Babak II di RCTI, Tanpa Gol
RCTI
SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Babak II di RCTI, Tanpa Gol 

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Babak II di RCTI, Tanpa Gol

POS-KUPANG.COM - Sedang berlangsung Babak II Final Piala AFF U-22 2019 antara Timnas U-22 Indonesia vs Thailand, Selasa (26/2/2019) malam.

Siaran langsung dan live streaming RCTI menyajikan laga Timnas U-22 Indonesia vs Thailand dalam laga Final Piala AFF U-22 2019 mulai pukul 18.30 WIB.

Link Live streaming Timnas U-22 Indonesia vs Thailand di final AFF U-22 2019 via RCTI bisa diakses melalui tautan yang disediakan.

Timnas U-22 Indonesia akan melawan Thailand pada partai final Piala AFF U-22 2019 yang akan dihelat di Olympic Stadium.

Hingga babak pertama selesai, skor masih 0-0.

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand Final Piala AFF di RCTI

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indonesia vs Thailand Final Piala AFF U-22: Skor 0-0

Setidaknya dua kali, peluang emas didapat Garuda Muda.

Satu di antaranya melalui Osvaldo.

Timnas U-22 Indonesia sukses lolos ke final setelah memenangi laga melawan Vietnam dengan skor 1-0.

Gol tunggal M Luthfi Kamal dari sepakan bebas membawa Garuda lolos ke partai final dan akan bertemu dengan Thailand.

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Piala AFF U22
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Editor: Hasyim Ashari
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