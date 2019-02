Obor Mas Gunakan Analisa Pearls Berlaku di Dunia

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - General Manajer (GM) KSP Kopdit Obor Mas Maumere, Leonardus Frediyanto Moat Lering, S.Ak mengatakan manajemen Obor Mas telah menerapkan analisa Pearls.

"Model analisa ini yang ditetapkan organisasi koperasi kredit dunia. Setiap bulan, saya sebagai GM bikin laporan dari ratio Pearls," kata Yanto, sapaan Frediyanto, dalam penyampaian hasil audit bersama auditor Inkopdit Edy Subagio, dan Syukron Hafsah dari KAP Hendro, Busroni, Alamsyah (HBA), Selasa (26/2/2019) di Kantor Obor Mas Maumere, Pulau Flores, NTT.

Bidang yang dianalisa meliputi perlindungan (protection), stuktur keuangan yang efektif (efective financial structures), kualitas aset (asset quality), nilai pengembalian biaya (rates of return on cost), likuiditas (liquidity) dan pertumbuhan (signs of growth).

Auditor Inkopdit, Edy Subagio,menjelaskan kategori sehat dengan skor 85 terindikasi dari modal yang digunakan maksimal, pinjaman lalai dibawah lima persen, modal lembaga bersih kuat sekali.

"Rata-rata koperasi yang jadi masalah pada modal lembaga bersih. Partisipasi ekonomi anggota Obor Mas untung dan likuiditas dijaga dengan baik," imbuh Edi.

Edi mengatakan, audit belum menjadi budaya di semua koperasi. Persepsi yang keliru, audit seolah mencari kesalahan padahal menjadi proses pembelajaran perbaikan ke depan bukan menjatuhkan kesalahan.

"Inkopdit sudah dorong supaya semua lembaga koperasi wajib audit. Realitasnya sulit, harus dari anggota," ujar Edi.

Mesksi Obor Mas mendapat skor 85 kategori sehat,tetap ada rekomendasi. Kualitas sumber daya manusia manajemen dan pendidikan anggota menjadi perhatian. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a)