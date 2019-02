Fotografer Perancis Klaim Karyanya Dijiplak BTS, Big Hit Entertainment Beri Reaksi Keras

POS-KUPANG.COM - Seorang fotografer Perancis bernama Bernard Faucon mengklaim boyband asal Korea Selatan BTS menyalin karyanya.

Dilansir dari Koraeboo, fotografer tersebut menyatakan jika ada beberapa bagian tertentu di video musik BTS "Blood Sweat & Tears" mirip dengan karyanya di tahun 1978 "Banquet" dari "Summer Holidays".

Pakaian pada manekin dan latar belakang dinilai sama. Seniman Perancis tersebut juga mengklaim bagian dari foto sampul "Young Forever" mirip dengan karyanya.

Bernard Faucon

Tidak hanya itu, ia juga mengklaim jika judul album BTS terinspirasi dari proyeknya "The Most Beautiful Day of My Youth" yang brelangsung di 25 negara dari tahun 1997 hingga 2003.

• Inilah Momen Favorit Lee Na Young dan Lee Jong Suk di Drama Korea Romance Is a Bonus Book

• Gantikan The Last Empress, Intip Sinopsis Drama Korea Big Issue yang Bakal Tayang Maret Mendatang

• Inilah 8 Drama Korea Populer yang Diperankan Nam Joo Hyuk, Favoritmu yang Mana?

• Shin Sung Rok Tewas Dibunuh, Episode Terakhir Drama Korea The Last Empress Justru Raih Rating Tinggi

Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media, fotografer tersebut menyatakan, "Saya senang mereka (BTS) terinspirasi dari karya dan pekerjaan saya. Saya tidak berencana untuk mengambil tindakan hukum tapi saya berharap mereka mengakui fakta bahwa mereka terinspirasi (dari karya saya),".

Salah satu foto yang diklaim mirip foto Bernard

Pernyataan fotografer Perancis ini langsung ditanggapi managemen yang menaungi BTS, Big Hit Entertainment.

"September lalu, sebuah galeri mengklaim kesamaan dan kami mengirimkan pernyataan bahwa klaim tersebut tidak valid,".

Dilansir dari Soompi, kedua pihak bertukar sertifikat dan Bernard Faucon telah meminta maaf dan kompensasi sesudai dengan negosiasi, tetapi Big Hit Entertainment menolak untuk menerika klaim.

• V BTS Ketahuan Jatuh Cinta Pandangan Pertama dengan Gadis Cantik Ini Saat Fanmeet Gak Mau Lepas Loh!

• ARMY BTS Terharu Lihat V BTS Lakukan Hal Ini Terhadap Seorang Anak

• Daebak, BTS, BLACKPINK & ITZY Jadi Grup Idol Kpop Paling Populer di Bulan Februari 2019

Pada bulan Agustus dan September 2018, Bernard Faucon telah mengeluarkan dua pernyataan kepada Big Hit Entertainment dan menuntut permintaan maaf serta kompensasi sesuai dengan negosiasi, tetapi Big Hit Entertainment menolak untuk menerima klaim.