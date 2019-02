Waroenk Seafood and Orinetal Cuisine Segera Hadir di Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Bisnis kuliner di Kota Kupang terus saja menjamur di berbagai penjuru. Salah satunya Waroenk yang terus mengembangkan bisnisnya di kota Kupang.

Setelah berhasil membuka cabang di dua tempat yaitu Waroenk Oebufu di Jalan WJ Lalamentik, Oebufu dan Waroenk Podjok di Ground Floor Transmart, Jalan WJ Lalamentik, Fatululi, Kupang.

Manajemen Waroenk dalam waktu dekat akan segera membuka cabang baru, Waroenk Seafood and Oriental Cuisine.

Kali ini, perusahaan yang berlogo “Koki Berkumis” tersebut mengembangkan sayap bisnisnya untuk mengakomodir penikmat kuliner, khususnya yang menyukai menu dari hasil laut (seafood) dan masakan Asia khususnya oriental (Chinese food, Japanese food, dan Korean food).

“Kenapa kami memilih pasar yang lebih segmentif seperti seafood dan oriental food karena belum banyak penyedia jasa kuliner yang fokus mengangkat menu-menu seperti ini di Kota Kupang,” jelas Marketing Communication and Public Relation Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Rivaldy Najib saat ditemui di Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Jalan Veteran 18 (ex Palm Resto, samping Lippo Plaza), Fatululi, Kupang.

Ia mengklaim, untuk menu oriental cuisine yang representatif bahkan belum ada di daerah berjuluk “Kota Sasando” ini.

“Seperti visi Waroenk yang selalu menjadi pionir penyedia jasa makanan yang lezat, unik, dan beda, maka manajemen menghadirkan Waroenk Seafood and Oriental Cuisine ini. Yang pasti, kami optimistis pelanggan bakal menyukai menu-menu yang disajikan chef-chef andal kami,” kata Rivaldy.

Ia menguraikan, beberapa makanan yang diklaimnya pertama disajikan pihaknya tersebut di antaranya Suki dan Shabu-shabu, Daging Domba, Bebek Peking, Bebek Panggang Rempah, Burung Dara Masak Szechuan, Seafood Tofu Hotplate, Ayam Goreng Koloke, Sup Wantan Udang, Ayam Rebus Hainan, dan hampir seratusan menu makanan dan minuman lainnya.

“Selain puluhan menu berbagai ikan, cumi, kepiting, udang, kami juga menyediakan menu khas oriental yang otentik seperti bubur, nasi goreng, sayur-sayuran, steik daging masak oriental, dan masih banyak lainnya,” beber Rivaldy.

Tidak hanya dari segi kualitas cita rasa makanan, tetapi ia juga mengatakan pelanggan akan dimanjakan dengan pelayanan yang ramah dari pramusaji Waroenk Seafood and Oriental Cuisine.

“Selain itu, suasana yang nyaman dan cozy dapat dirasakan pelanggan karena manajemen memang menyediakan fasilitas wifi, sehingga tempat kami cocok sebagai tempat nongkrong bagi kaum milenial.

Di ruang atas resto (lantai dua), kami juga bakal menyediakan ruang makan VIP, jadi pelanggan bisa memanfaatkan ruangan tersebut untuk meeting, ulang tahun, dan acara keluarga lainnya sehingga lebih privasi,” imbuh Rivaldy.

Meskipun belum menyebut kepastian tanggal pembukaan Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, tetapi ia menjelaskan akan dilakukan manajemen pada pertengahan Maret 2019.

“Semua menu yang kami hadirkan HALAL (حلال‎), dan sudah bersertifikasi HALAL (حلال‎) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, penikmat kuliner penyuka seafood dan oriental cuisine siap-siap saja merasakan sensasi menu-menu kami yang lezat, unik, dan beda,” tutup Rivaldy.(*)