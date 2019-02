Segera Menuju Pelaminan, Yuanita Bagikan Prinsip Penting dalam Menikah!





POS-KUPANG.COM- Yuanita Christiani dan Indra, sang kekasih akan segera melangsungkan pernikahan.

Satu demi satu tahapan telah dilewati keduanya.

Tinggal menghituing hari, pasangan ini segera sah menjadi suami-istri.

Melalui unggahan dalam instragramnya, Yuanita tanpak membagikan potretnya bersama sang kekasih.

Dalam potret tersebut, senyum bahagia tergambar dari wajah keduanya.

• Yuanita Christiani Akan Gelar Pemberkatan Nikah di Kapal Pesiar

• Yuanita Christiani Siap Dilamar Secara Resmi, Mau Tahu Calonnya?

Dalam kolom captionnya, Yuanita pun membagikan prinsip-prinsip penting dalam pernikahan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah keterbukaan, komunikasi dan juga sepakat.

Pesan tersebut tampaknya ia dapat dari salah satu pastor yang mendoakan keduanya.

Ucapan terimakasih kepada sang pastor juga tak lupa Yuanita tuliskan dalam caption tersebut.

"3 prinsip utama yang perlu dipegang dalam menjalani pernikahan adalah keterbukaan-komunikasi-sepakat.

Thank you our beloved pastor @johannesthelee for the message, support & blessing for our relationship," tulis @yuanitachrist seperti dikutip Grid.ID, Minggu (24/2/2019).(*)