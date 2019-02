Rayakan Anniversary, Inggid Wakano Tulis Kata-kata Romantis Untuk Sang Pacar

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Konstestan Rising Star Indonesia, Inggid Wakano, mengabadikan momen kebersamaannya dengan sang pacar.

Foto-foto romantis dengan sang pacar diunggah Inggid Wakano di akun Instagram miliknya, @

inggwakano, Sabtu (23/2/2019).

Ada dua foto yang diunggah Inggid.

Foto pertama, Inggid dan sang pacar foto berdiri berdampingan.

Inggid yang mengenakan gaun malam berwarna hitam, terlihat anggun.

Sementara sang pacar mengenakan kemeja warna putih dengan bawahan jeas.

Untuk foto ini, Inggid Wakano memberikan caption sebagai berikut:'

My all time favorite sharing partner

The one who i can count on 24 hr