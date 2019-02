Peluncuran Mobil New Avanza dan Veloz di Sumba Timur

Dealer Auto Nusa Abadi Waingapu Launching Dua Mobil Toyota Terbaru

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG. COM | WAINGAPU- PT Toyota-Astra Motor (TAM) melalui Dealer Auto Nusa Abadi Cabang Waingapu, Kabupaten Sumba Timur melaunching dua jenis mobil Toyota, New Avanza dan New Veloz dengan penampilan semakin modern.

Acara Pelaunchingan dua jenis mobil Toyota tersebut berlangsung di Taman Sandelwood, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Sabtu (23/2/2019) malam.

Acara tersebut dihadiri ribuan pengunjung memadati arena peluncuran dua mobil produksi Toyota tersebut. Pengunjung tidak saja berasal dari Sumba Timur, tapi juga dari Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

• New Avanza Semakin Diminati Konsumen

• 15 Unit Mobil Laku Terjual Saat Launching New Avanza dan New Veloz

Pada acara peluncuran dua produk Toyota itu, Auto Nusa Abadi juga memamerkan empat unit mobil Toyata yakni New Veloz 1.5 terbaru 2019, New Rush ,Fortuner, dan Veloz 1.5 tahun 2018.

Kegiatan itu dimeriahkan dengan spesial discount untuk pembelian mobil veloz 1.5 Tahun 2019 sebesar Rp 25 juta.

Kepala Cabang Auto Nusa Abadi Waingapu Kosmas Handu melalui Rilis yang diterima POS-KUPANG.COM , Minggu (24/2/2019), mengatakan, penyegaran yang dilakukan Toyota menghadirkan karakter yang kuat berkualitas global yang diproduksi di Indonesia dengan fitur terbaru untuk pengalaman berkendara yang berbeda bagi para konsumen.

Handu mengatakan, Kehadiran New Avanza dan New Veloz diharapkan mampu mengikuti kesuksesan pendahulunya yang tercatat bertahan sebagai market leader.

Terhitung sejak diperkenalkan pada akhir 2003 dan resmi dipasarkan pada awal 2004, mobil MPV dengan penjualan terbanyak dengan membukukan total penjualan lebih dari 1,7 juta unit di 15 tahun kehadirannya di Indonesia.

• Nusa Toyota Luncurkan New Avanza dan New Veloz, Lebih Mewah dan Stylish

• Intip Yuk! Penampakan Toyota Avanza 2019 Yang Modis Dan Elegan Banget

Kata dia, sejatinya, Avanza pun sangat diterima di lebih dari 30 negara di dunia.

Meski persaingan semakin ketat, posisi Avanza belum tergoyahkan. Di tahun 2018 lalu, Avanza membukukan angka penjualan 82.167 unit, Avanza tidak hanya bertahan sebagai market leader di segmen low MPV, tapi juga berhasil bertahan sebagai mobil terlaris.

"Selama 15 tahun kehadirannya di Indonesia, Kami besyukur Avanza dapat menjadi produk yang mampu mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia. Selain itu Avanza juga tercatat pada rekor MURI untuk pencapaian penjualan 1 juta unit tercepat untuk semua kategori jenis mobil,"ungkap Handu.

"Kami optimis, sejumlah penyegaran yang dilakukan pada New Avanza dan New Veloz akan memberikan nilai tambah lebih kepada konsumen melalui total ownership experience yang lebih tinggi,"tambah Handu.

Handu juga mengatakan, memasuki 15 tahun kehadiran di Indonesia, New Avanza dan New Veloz memberikan kesan yang berbeda dengan tampil lebih modern, lebih lengkap dan juga lebih nyaman, tanpa meninggalkan DNA utamanya yang memang sudah diterima dengan baik oleh penggunanya di Indonesia dan menjadi salah satu faktor keberhasilan produk kendaraan terlaris di Indonesia. (*)