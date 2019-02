Teenager: Percuma Saja Kebal Senjata Bila Hanya Karena Cinta Kamu Tak Berdaya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Tenners, jumpa lagi bersama penulis dalam rubrik 'TEENAGER'. Rubrik yang paling ditunggu-tunggu Teeners sekalian khususnya kaum milenial.

Harapan penulis semoga tulisan kami selalu dinantikan ya. Ckckck...

Gimana kabar kalian di akhir pekan ini, penulis berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih saat kondisi yang rentan penyakit karena cuaca yang tak mendukung.

Kalau kabar penulis sehat selalu selama Teeners masih setia menjadi pembaca. Jika tidak, hancur hati ini Teeners karena tak disukai lagi. He he he...

Bagi Teeners yang tengah sibuk-sibuknya melanjutkan pendidikan tetap semangat, ya.

Dan, bagi Teeners yang sudah bekerja dan dihadapkan dengan banyak tugas kerja, keep strong ya, Teeners. Jangan lupa bagikan senyum keceriaan dan kebahagiaan bagi orang di sekitar Teeners.

Tanpa basa-basi alias bertele-tele kita masuk saja dengan tema kita hari ini. Tema kita kali ini 'Percuma Saja Kebal Senjata Bila Hanya Karena Cinta Kamu Tak Berdaya.'

Gimana tema kita kali ini Teeners? Jika Teeners seorang yang sudah punya pacar atau pasangan It's ok, tetapi yang belum punya pacar atau lagi patah hati pasti sangat merasakannya bukan? Atau ini hanya dugaan penulis saja. He he he ..

Begitulah kisah romantika Teeners, saat lagi jatuh cinta seperti kata Mbak Titiek Puspa, jadi berjuta rasanya. Namun, saat patah hati mungkin perasaan Teeners hancur lebur.