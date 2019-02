Live Streaming Burnley vs Tottenham Hotspur Liga Inggris Malam Ini via MAXSTREAM

POS-KUPANG.COM - Saksikan siaran langsung dan live streaming Burnley vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris pekan 27 malam ini, Sabtu (23/2/2019).

Laga Burnley vs Tottenham Hotspur disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Burnley vs Tottenham Hotspur juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Burnley vs Tottenham Hotspur juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Burnley vs Tottenham Hotspur live Bein Sports 1 digelar di Stadion Turf Moor, pukul 20.30 WIB.

Tottenham tentu mengincar kemenangan demi tetap membuka peluang untuk menjadi juara Liga Inggris musim 2018/2019.

Tottenham saat ini berada di posisi 3, terpaut 5 poin dari pimpinan klasemen sementara, Manchester City.

Sedangkan Burnley masih berkutat di posisi 15 dengan torehan 27 poin. Burnley tentu berambisi meraup poin demi menjauhi zona degradasi yang hanya terpaut 3 poin.

Prediksi Susunan Pemain Burnley vs Tottenham

Burnley (4-4-2):