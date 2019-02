Buruan Beli Tiket Garuda Sekarang, Dapatkan Voucher Spesialnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Garuda Indonesia telah meluncurkan secara resmi "The New Signature Dish of Indonesia" yang merupakan 21 varian baru menu in-flight meals Garuda Indonesia yang mengangkat tema cita rasa kuliner khas nusantara, Rabu (20/2/2019).

Peluncuran varian menu baru tersebut dilaksanakan pada agenda launching The New Signature Dish of Indonesia" di Terminal 3 Bandar Soekarno Hatta.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, pada kesempatan tersebut mengungkapkan, hadirnya ragam varian baru in-flight meals "The New Signature Dish of Indonesia" ini merupakan komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menghadirkan nuansa "The New Flight Experience" melalui 21 ragam menu in-flight meals baru yang ada di pesawat yang merupakan ragam makanan cita rasa khas nusantara".

Hadirnya 21 varian menu baru tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia dalam memperkenalkan makanan khas nusantara ke dunia internasional.

• Garuda Indonesia Group Turunkan Harga Tiket 20 Persen, Berlaku Mulai 14 Februari 2019

• Garuda Indonesia Beri Penghargaan Kepada Para Konsesioner dan Karyawan

Selain itu, peluncuran varian menu khas nusantara ini juga menjadi bagian dari dukungan Garuda Indonesia terhadap potensi sektor bisnis kuliner lokal melalui sinergi positif yang dilaksanakan bersama Garuda Indonesia.

Garuda Indonesia juga tengah menawarkan promo spesial. Khususnya untuk masyarakat NTT.

Bagi warga NTT yang ingin ke Makassar, Garuda Indonesia memberikan voucher potongan kuliner serta oleh-oleh khas Makasar senilai hingga Rp 500 ribu.

"Kami memberikan vocer kuliner untuk setiap pembelian tiket ke Makasar," ujar General Manajer Garuda Indonesia Kupang, Yudi M Fulkan, Jumat (22/2/2019).

• Garuda Indonesia Berlakukan Harga Subclass Moderat, Ini Penjelasannya

• Kabar Gembira, Garuda Indonesia Akan Buka Rute Kupang-Alor Setiap Hari

Dengan vocer potongan kuliner serta oleh-oleh khas Makassar hingga senilai hingga Rp 500 ribu ini, maka kini Anda dapat menikmati kelezatan coto, pallubasa, otak-otak, es pisang ijo dan kuliner khas Makassar lainnya dengan lebih hemat.

Mau tau syaratnya? Mudah saja masyarakat NTT yang membeli tiket Garuda Indonesia dengan tujuan Makassar dan promo ini mulai berlaku hari ini, Kamis (21/2/2019) hingga (30/6/2019).(*)