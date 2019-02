Sempat Putus Sambung, Kisah Cinta Pangeran William & Kate Middleton Buktikan Jodoh Takkan Kemana 

POS-KUPANG.COM - Kisah cinta Pangeran William dan Kate Middleton memang selalu menarik untuk disimak.

Romantisme pasangan yang telah dikaruniai tiga anak ini mirip kisah di negeri dongeng.

The Duke dan The Duchess of Cambridge itu bertemu saat mereka sama-sama berkuliah di St Andrew’s University, Skotlandia, pada awal 2000-an.

Mereka mengumumkan jalinan kisah cintanya di depan umum pada 2004 ketika Pangeran William mengajak Kate Middleton bermain ski.

Sejak saat itu, mata publik terpikat dengan romansa di antara keduanya.

Setelah 15 tahun mengumumkan hubungan mereka ke publik, cinta mereka terlihat semakin kuat.

Namun, tak banyak yang tahu jika kisah mereka juga mengalami drama "putus nyambung".

Empat tahun sebelum menikah, pasangan ini memutuskan hubungan mereka untuk sementara waktu.

Perpisahan mereka pun menjadi hal menyedihkan bagi keduanya.

Pada akhirnya, mereka sadar masih saling mencintai dan kembali bersama dengan rasa cinta yang lebih kuat.