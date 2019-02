Rupiah Jumat pagi melemah, dekati angka Rp14.100

POS KUPANG.COM - - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat pagi, bergerak melemah 12 poin menjadi Rp14.083 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.071 per dolar AS. (*)

• Mengaku Dukun yang Bisa Sembuhkan Orang, Pria Ini Bentang Kain dan Cabuli Perempuan di Kebun

• 437 Pasien Penderita DBD di Sumba Timur, Belasan Orang Pasien Diantaranya Meninggal Dunia

• Di Manado, Siswi SMA Terbangun dalam Kondisi Bugil, Ternyata Penjaga Sekolah Sudah Indehoi