Daebak, Bakal Debut Maret Mendatang Album TXT Sudah Dipesan Lebih dari 100 Ribu Kopi

POS-KUPANG.COM - TXT tampaknya bakal jadi salah satu grup yang paling dinantikan debutnya tahun ini.

Pasalnya, TXT merupakan boyband pertama yang didebutkan Big Hit Entertainment setelah BTS pada 2013 lalu.

TXT bakal debut pada 4 Maret mendatang dengan 5 member yang sudah dikenalkan oleh agensi. Yaitu Soobin, Yeonjun, Hueningkai, Taehyun, dan Beomgyu.

Track list album debut

Album debut TXT ini bertajuk The Dream Chapter: STAR.

Ada 5 lagu dalam album ini, yaitu Blue Orangeade, One Day Horns Grew From My Head (Crown), Our Summer, Cat & Dog, dan Star’s Nap.

Track list TXT (Big Hit Ent)

100 ribu lebih pre-order album

Pre-order album ini sudah dibuka sejak 19 Februari lalu.

Albumnya pun telah terjual lebih dari 100 ribu kopi, tepatnya 103,495 kopi album sejak 19 Februari pukul 11.00 KST hingga 22 Februari pukul 10.00 KST.