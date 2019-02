Berlangsung Live Score Timnas U-22 Indonesia vs Kamboja di Piala AFF U-22 2019,

Ilustrasi live score Timnas U-22 Indonesia vs Kamboja di Piala AFF U-22 2019, Jumat (22/2/2019).

POS KUPANG.COM - - Link live score laga Timnas U-22 Indonesia vs Kamboja dalam pertandingan kualifikasi grup B Piala AFF U-22 2019 bisa anda saksikan di sini, Jumat (22/2/2019).

(Link live score RCTI Timnas U-22 Indonesia vs Kamboja ada di bagian akhir artikel).

Timnas U-22 Indonesia menghadapi tuan rumah, Kamboja di Olympic Stadium, Phnom Penh, malam ini.

Pertandingan bakal kick off pukul 18.30 WIB dan disiarkan langsung di RCTI.

Hingga menit ke 14, skor masih 0-0.

Laga melawan Kamboja merupakan laga hidup mati bagi Timnas U-22 Indonesia.

Saat ini, satu tiket ke semifinal diperebutkan oleh Timnas U-22 Indonesia, Malaysia dan Myanmar.

Bagi Timnas U-22 Indonesia, kemenangan atas Kamboja bakal menjadi tiket ke semifinal Piala AFF U-22 2019.

Jika Timnas gagal menang atau bermain seri dengan Kamboja, nasib Timnas U-22 Indonesia akan ditentukan dari hasil pertandingan Malaysia vs Myanmar.

Pemain Timnas U-22 Indonesia merayakan gol Marinus Wanewar (kedua kiri) ke gawang Timnas U-22 Malaysia pada babak penyisihan Grup B Piala AFF U-22 2019 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Rabu (20/2/2019) sore WIB.

U-22 Malaysia pada babak penyisihan Grup B Piala AFF U-22 2019 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Rabu (20/2/2019) sore WIB. (Instagram @pssi__fai)

Laga Malaysia vs Myanmar bakal berlangsung bersamaan dengan laga Timnas U-22 Indonesia vs Kamboja. (*)