Arsenal dan Chelsea Lolos ke Babak 16 Besar Liga Eropa

POS KUPANG.COM - - Dua klub asal London, Arsenal dan Chelsea, lolos ke babak 16 besar Liga Europa usai memetik kemenangan pada leg kedua babak 32 besar yang berlangsung Jumat dinihari WIB.

Di Stadion Emirates, Arsenal membalas kekalahan 0-1 dari BATE Barisov di leg pertama, dengan kemenangan 3-0 atas klub asal Belarusia itu. Gol Arsenal dicetak melalui gol bunuh diri Zakhar Volkov (4'), aksi Shkodran Mustafi (39'), dan Sokratis Papastathopoulos (60').

Arsenal berhak ke 16 besar dengan keunggulan agregat 3-1.

Sementara itu, rival sekota Arsenal, Chelsea kembali meraih kemenangan atas Malmo, dengan skor 3-0 di Stadion Stamford Bridge.

Gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Olivier Giroud pada menit ke-55, Ross Barkley (74'), dan Hudson-Odoi (84').

Atas hasil ini, The Blues lolos dengan keunggulan agregat 5-1 karena pada laga sebelumnya menang dengan skor 2-1.

Berikut hasil pertandingan babak 32 Besar Leg 2 Liga Europa

Sevilla vs Lazio Skor 2-0 Agregat 3-0

Arsenal vs BATE Skor 3-0 Agregat 3-1

Dinamo Zagreb vs Viktoria Plzen Skor 3-0 Agregat 4-2

Eintracht vs Shkahtar Donetsk Skor 4-1 Agregat 6-3

Napoli vs Zurich Skor 2-0 Agregat 5-1

Salzburg vs Club Brugge Skor 4-0 Agregat 5-2

Valencia vs Celtic Skor 1-0 Agregat 3-0

Villarreal vs Sporting CP Skor 1-1 Agregat 2-1

Zenit vs Krasnodar Skor 3-1 Agregat 3-2

Genk vs Slavia Praha Skor 1-4 Agregat 1-4

Inter Milan vs Rapid Vienna Skor 4-0 Agregat 5-0

Bayer Leverkusen vs Krasnodar Skor 1-1 Argegat 1-1

Benfica vs Galatasaray Skor 0-0 Agregat 2-1

Real Betis vs Rennes Skor 1-3 Agregat 4-6

Chelsea vs Malmo Skor 3-0 Agregat 5-1 (*)