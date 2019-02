Jadwal Live Streaming Badminton Barcelona Spain Masters 2019, 6 Wakil Indonesia Lolos Babak Kedua

6 Wakil Indonesia Lolos Babak Kedua

Sementara itu, Indonesia berhasil meloloskan 6 wakil mereka ke babak kedua turnamen bulu tangkis BarcelonaSpain Masters 2019.

Keenam wakil Merah Putih itu bakal berlaga di Vall d'Hebron Olympic Sports Centre, Barcelona, Spanyol, pada Kamis (21/2/2019).



Tontowi Ahmad yang menjalani "kehidupan baru" setelah ditinggal pensiun Liliyana Natsir menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan.



Meneruskan perjalanan kariernya pada nomor ganda campuran, kali ini Tontowi berpasangan dengan pemain muda yakni Winny Oktavina Kandow (20 tahun).



Duet Tontowi/Winny pun masih terlihat berusaha menemukanchemistry di antara mereka saat tampil pada laga pertama Barcelona Spain Masters 2019, Selasa (19/2/2019).



Sementara itu, kesuksesan menembus babak kedua BarcelonaSpain Masters 2019 juga diraih oleh trio tunggal putri Indonesia.



Baik Fitriani, Ruselli Hartawan, maupun Lyanny Alessandra Mainaky, mampu mengalahkan lawan mereka masing-masing dan berhak melaju ke babak berikutnya.





Adapun, dua wakil Indonesia lainnya yang lolos ke babak kedua Barcelona Spain Masters 2019 datang dari nomor ganda.



Kedua pasangan itu adalah Sabar Karyama Gutama/Frengky Wijaya Putra (ganda putra) dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ganda campuran).



Keenam wakil Indonesia di atas bakal bermain pada babak kedua Barcelona Spain Masters 2019 yang dijadwalkan bergulir Kamis (21/2/2019) mulai pukul 10.00 waktu setempat atau 16.00 WIB.



Berikut jadwal tanding wakil Indonesia pada babak II Barcelona Spain Masters 2019.



Ruselli Hartawan Vs Han Yue (China): 16.50 WIB

Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow Vs: 19.20 WIB

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs Nyl Yakura/Kristen Tsai (Kanada): 21.00 WIB

Fitriani Vs Cai Yanyan (China): 21.50 WIB

Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra Vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan): 22.40 WIB

Lyanny Alessandra Mainaky Vs Lee Chia Hsin (Taiwan): 23.30 WIB



*Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi termutakhir di lapangan.