Jadi Pembicara Talkshow Masalah Sampah di Pos Kupang, Gubernur NTT Bawa Botol Air Sendiri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG-KUPANG-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menunjukkan teladan menarik saat menjadi keynote speaker dalam acara 'Baomong Asik Bersama Pos Kupang Perang Melawan Sampah' di Kantor Harian Pos Kupang, Kamis (21/2/2019) siang.

Gubernur Viktor Laiskodat membawa tumbler atau botol air minum sendiri. Botol air yang dibawa ini kemudian mendapat sorotan dan pujian dari Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang, Dion DB Putra. Para peserta talkshow pun memberi applaus atas teladan yang sudah ditunjukkannya.

Dalam bincang-bincang yang dipandu oleh Wakil Pemimpin Redaksi Harian Pos Kupang, Hasyim Ashari, ia mengatakan

Sampah bukan hanya masalah Kota Kupang dan NTT tetapi masalah dunia juga. Bicara tentang sampah menurutnya, sampah merupakan masalah sosiologis, ekologis, peradaban, sosial.

"Semua jadi satu. Masalah kronis seperti ini pemerintah harus kerja luar biasa. Out of the box," tegasnya.

Dia mengatakan berbicara sampah memang harus propaganda sebagaimana yang selama ini dilakukannya.

"Perang terhadap sampah harus ada propaganda. Pemerintah harus bergerak. Bagaimana memilah sampah dengan baik. Sampah rumah tangga harus dipilah."

Ia juga menyoroti pemerintah Kota Kupang dalam mengelola sampah dan bagaimana solusi yang akan dilakukan. (*)