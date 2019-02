Beasiswa Bidikmisi dan Citra Kampus

PADA saat para calon mahasiswa sedang mempertimbangkan kampus pilihannya yang sebentar lagi akan menamatkan pendidikan tingkat SLTA, muncul protes dari para mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Politeknik Pertanian (Politani) Negeri Kupang; dua kampus negeri tertua dan terkemuka di NTT.

Para penerima beasiswa Bidikmisi dari dua kampus tersebut mengeluhkan adanya potongan beasiswa Bidikmisi yang mereka terima setiap semester.

Beasiswa Bidikmisi ditetapkan Rp. 6,6 juta per mahasiswa per semester; terdiri dari bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2,4 juta per mahasiswa per semester dan bantuan biaya hidup yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa Rp. 4,2 juta per semester. Itu ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Namun dari testimoni para mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, sebagaimana diberitakan Pos Kupang, Rabu (20/2/2019), dua kampus tadi menerapkan sedikit meleset dari kententuan.

Di Undana dan Politani, biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima Bidikmisi ditetapkan Rp. 2,4 juta per mahasiswa per semester.

Sedangkan biaya hidup diterapkan Rp. 650 ribu per mahasiswa per bulan. Dengan demikian, total dana yang diterima mahasiswa per semester hanya Rp. 3,9 juta, bukan Rp. 4,2 juta seperti ketentuan.

Pengakuan para mahasiswa ini dibenarkan oleh pihak Undana dan Politani. Itu berarti ada pemotongan Rp. 300 ribu per mahasiswa per semester.

Pertanyaan muncul, siapa yang melakukan pemotongan dan untuk apa uang itu digunakan?

Para mahasiswa menyebut adanya pemotongan untuk soft skill dan voucher buku, namun mereka tidak pernah mendapatkan fasilitas tersebut.