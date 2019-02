TRIBUN WIKI: Minuman Ini Akan Membuat Kamu Makin Sayang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Meskipun Valentine Day telah berlalu namun bulan Februari masih identik dengan bulan penuh kasih sayang. Karena itulah hotel-hotel pun tak kalah untuk melakukan penawaran yang bernuansa kasih sayang.

Salah satunya Hotel On the Rock Kupang yang menyediakan promo menarik spesial untuk Food and Beverage. Anda bisa menikmati minuman "Cupid Floats" hanya dengan Rp 25.000 saja.

Executive Secretry Hotel On the Rock Kupang, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, mengatakan minuman tersebut ialah minuman spesial di bulan yang penuh kasih sayang.

• Pemkab Sumba Tengah Lakukan CAT Terima Pegawai PPPK

Campuran es krim vanila dan soft drinksnya, membuat Anda yang meminumnya makin sayang deh sana orang yang kamu sayang.

"Minuman ini digambarkan seperti Cupid itu Malaikat Cinta, Floats benih - benih cinta yang akan tumbuh setelah menikmati minuman ini," tuturnya sambil tersenyum.

• Gara-gara Bawa Kabur dan Gadai Motor Teman, Pemuda Ini Ditangkap Polisi

Selain itu On The Rock Hotel by Prasanthi juga menyediakan paket Ayam Pedis Noe" hanya dengan 50.000 sudah gratis teh panas.

Olahan ayam goreng tepung yang digeprek dan empuk atau Bahasa Melayu Kupang dikenal dengan Noe ini bisa disantap dengan cita rasa pedis menggigit di lidah.

Anda patut mencoba ayam geprek. On The Rock. Karena rasanya tidak kalah nikmatnya dengan ayam geprek lainnya.

Promo F n B ini berlaku sepanjang Februari 2019. Tak hanya makanan dan minuman,

Anda juga bisa beristirahat dengan nyaman dengan penawaran promo kamar yang bersahabat yaitu hanya dengan Rp 545.000 saja per room untuk staying periode 1 -28 Februari 2019.

"Harga tersebut sudah termasuk sarapan pagi, makan malam spesial "Paket Ayam Pedis Noe" untuk paket ini spesial untuk 2 orang," ujarnya.

Ayo buruan ke Hotel On the Rock Kupang. Hotel ini juga memiliki kopak renang dengan pemandangan yang luar biasa. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)